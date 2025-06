Gazzetta dello Sport, Cairo: “Baroni è la scelta giusta. Potenzieremo la rosa”

"Mercoledì, passata da una mezz’oretta la mezzanotte, Baroni ha firmato il contratto da allenatore del Torino nel centro di Milano, al termine di un secondo incontro, dopo il colpo di fulmine scattato nel primo contatto del 29 maggio, con il presidente del Torino, Urbano Cairo, con il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, e con l’agente del tecnico, Luca Puccinelli. Appena poche ore di sonno, e ieri, verso le nove, Baroni bussa già alla porta della sede del Toro, alle spalle della centralissima via Roma, dove arriva in auto insieme a Vagnati - esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Ieri, in serata, dalla festa per i 25 anni di Sportweek gli ha dato il benvenuto il presidente Urbano Cairo: «Abbiamo scelto Baroni - dice - perché ci è piaciuto il percorso degli ultimi anni nei quali ha fatto cose eccellenti, anche la sua ultima stagione è stata buona. Il mister è in una fase di maturazione molto positiva: è la scelta giusta per il Toro»". E in conclusione: "Sulle prospettive stagionali Cairo ha detto: «L’obiettivo è fare un passo avanti ma senza sbandierarlo, partiamo a fari spenti. Sul mercato potenzieremo la rosa, abbiamo le idee chiare. Può essere che un giocatore o due possa essere ceduto, come accade dappertutto, faremo le scelte giuste per investire sulla squadra. Ricci? Non è giusto fare nomi, al momento non ho nessuna trattativa intavolata con nessuno»".