Gazzetta dello Sport: “Cairo soddisfatto del mercato e del lavoro di Juric”

Il Presidente del Torino Urbano Cairo è stato ieri, venerdì 2 settembre, l'ospite d'onore dell'undicesima edizione del Festival della Tv, e tra le varie domande a cui è stato sottoposto è inevitabile che si sia parlato anche di Toro, specialmente nel giorno in cui ha compiuto 17 anni alla guida della società granata: "Proprio oggi (ieri, n.d.r.) sono diciassette anni che ho preso il Toro – ricorda il presidente Urbano Cairo, mentre dalla piazza nasce un applauso. E devo dire che il Toro è sempre stato solo cuore. [...] Il Toro è la squadra di mia mamma e del mio papà. Ricordo che nel mese di agosto di diciassette anni fa mi chiamò l’allora sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, per propormi il Torino. L’idea piano piano mi coinvolse. Ma fu mia mamma, che era una insegnante e una donna prudentissima, a spingermi verso il Toro. Lei era una tifosa del Grande Torino", queste le dichiarazioni del presidente riportate dalla Gazzetta dello Sport. E nel frattempo, si dichiara anche soddisfatto di ciò che la squadra sta dimostrando e del lavoro del tecnico granata: "Sono contento di quello che abbiamo fatto, sono certamente soddisfatto. [...] Abbiamo una squadra molto giovane, e questo mi rende molto felice perché i giovani sono perfetti per il modo di lavorare del nostro mister. Lui è bravo sia con i calciatori esperti sia con i giovani, ma per Juric avere una squadra giovane è una buonissima cosa perché i giovani hanno una mentalità meno radicata rispetto ai più anziani, e il mister trova in loro un terreno più fertile per poter operare in una maniera migliore".