Gazzetta dello Sport: “Carattere da Toro”

I granata di Paolo Vanoli escono dall'Olimpico con un punto importante, conquistato grazie ad una bella reazione di carattere. Sotto 1-0, il Torino ha pareggiato i conti grazie al gol di Gineitis: "Il Toro dà l’idea di non cercare scorciatoie per finire in anticipo l’annata, ha rispetto del campionato e della sua gente. Anche in questo match lascia l’impressione di voler interpretare fino in fondo quel ruolo di guastafeste che si può ritagliare, sistemato com’è lontano dai pericoli della zona salvezza e dalle esaltazioni per traguardi insperati" si legge tra le pagine del quotidiano.