Gazzetta dello Sport: “Come brilla Casadei”

Cesare Casadei si sta prendendo il Torino. In poco tempo il centrocampista arrivato dal Chelsea nella sessione di mercato invernale è diventato subito un giocatore fondamentale per il gioco di Vanoli: "Casadei si è preso il Toro, è salito sul palcoscenico della Serie A e si è meritato gli applausi in un battito d’ali: gli sono bastate cinque presenze (quattro da titolare) per diventare un uomo imprescindibile nel progetto tecnico attuale, sarà un pilastro nel Toro del futuro. Prima di arrivare al Filadelfia non aveva giocato un minuto in Serie A" si legge tra le pagine del quotidiano.