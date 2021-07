Gazzetta dello Sport: “Ecco la nuova identità del Torino”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Il Torino con Ivan Juric sta cambiando identità. Tatticamente, l’impronta di Juric c’è e inizia a intravedersi. Nelle esercitazioni, ad esempio, sono quasi banditi i passaggi orizzontali, a meno che non siano cambi di gioco da una fascia all’altra. In ogni esercizio l’uno contro uno non manca mai, si allena pure questo. Nella prima settimana Juric si è concentrato sul 3-4-2-1. Che in fase di possesso diventa un 3-2-5, e lo si è visto nel test con il Merano: i due trequartisti si posizionano sulla linea della punta o falso nove, gli esterni si alzano, a turno entra nel gioco di attacco uno dei due difensori, di centrodestra o centrosinistra.