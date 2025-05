Gazzetta dello Sport: “Elmas prepara il gran finale”

"L’ultimo slalom per lasciare la firma su un 2025 che è già da ricordare. Perché dove c’è talento comincia la danza di Eljif Elmas. Fantasia, giocate, imprevedibilità: sì, il talento è proprio il regno di questo macedone che immagina, sogna, prepara un gran finale - esordisce così Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - la prima tappa sta per arrivare, è già dietro la porta di casa: domenica, all’Olimpico Grande Torino, calerà l’Inter finalista di Champions e lanciata nel testa a testa per lo scudetto contro il Napoli di Conte. Poi si viaggerà a Lecce, chiusura davanti alla propria gente di fronte alla Roma. Adesso è l’ora dell’Inter. Elmas di motivi per lasciare il segno ne ha almeno un paio abbondanti". E in conclusione: "L’impatto di Elmas in granata è stato davvero incisivo e importante. Quattro gol in undici presenze, con una media più unica che rara. Venerdì sera, contro il Venezia, non ha segnato, ma una sua giocata ha prodotto il rigore poi trasformato da Nikola Vlasic per l’uno a uno finale. Ha abituato i tifosi del Torino non bene, ma benissimo. Nei primi due mesi passati in granata ha segnato tanto e sono stati tutti gol d'autore".