Gazzetta dello Sport: “Favola Perciun”

L'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport tra le varie notizie trattate ha posto il focus su Sergiu Perciun. A seguire le parole del quotidiano: "E pensare che un anno fa completava la stagione in Primavera, dove aveva brillato nonostante giocasse con (almeno) due anni di meno rispetto a compagni ed avversari. Un anno fa Sergiu Perciun sognava, e aspettava, la telefonata del direttore tecnico della prima squadra, Davide V agnati, sperando di essere convocato al successivo ritiro estivo con i grandi. In un anno è cambiato tutto, o forse non è cambiato nulla: perché quello che sta accadendo da qualche mese è la naturale conseguenza di una crescita tecnica che viene da lontano".