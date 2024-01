Gazzetta dello Sport: “Genoa-Torino, i gol per volare”

"Genoa-Torino, i gol per volare" è il titolo per raccontare la sfida tra Retegui e Sanabria. E proprio per il paraguayano sarà una sfida particolare: "Sanabria gennaio d'oro, ora vuole segnare anche in trasferta: dopo il rinnovo di contratto fino al 2026 e la rete al Napoli, la punta insegue la prima gioia lontano da Torino" si legge sul quotidiano sportivo.