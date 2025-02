Gazzetta dello Sport: “Iago Falque: ‘I tifosi si tengano stretto Cairo'”

L’ex giocatore del Torino Iago Falque è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo ha vestito la maglia granata per quattro anni e ha parlato del momento che sta attraversando la sua ex squadra: "Mi piace molto vedere il Toro. Non ho mai smesso da quando sono andato via. Avrò visto il 90% delle partite del Toro in tv, da quando a dicembre ho risolto il contratto non me ne perdo una. Con il presidente Urbano Cairo ho sempre avuto un grande rapporto. Ha fatto tante cose buone per il Toro: è sempre stato un presidente appassionato e tifoso. Ha sempre investito tanto mettendoci molti milioni, i soldi li ha sempre spesi e sulla gestione non gli si può dire nulla. È stato ed è un grande presidente della storia del Toro. Anche a gennaio ha fatto un mercato costoso e intelligente. I tifosi se lo tengano stretto" si legge tra le pagine del quotidiano.