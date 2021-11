La Gazzetta dello Sport: “Il canto del Gallo”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Ora che il Gallo è tornato a segnare, a La Spezia apre la caccia alla serie di Pulici e ai gol in A di Graziani. In granata Belotti ha segnato 107 gol, sette giorni fa ha tagliato pure il traguardo del centesimo centro in Serie A, di questi 94 con il Toro e i primi sei negli anni di Palermo. Il più vicino da raggiungere è Ciccio Graziani, che in Serie A con il Toro vanta un bottino di 97 gol in 8 stagioni (dal 1973 all’81). Il Gallo ha da poco cominciato la settima stagione granata, ed i gol in Serie A col Toro ne ha 94. Poi c’è Paolo Pulici, lontanissimo in quanto a gol in A col Toro (134), ma vicinissimo per un altro primato. Pulici è l’unico attaccante nella storia granata ad essere andato in doppia cifra in sette campionati di A consecutivi, il Gallo ne ha messi in fila sei.