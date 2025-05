Gazzetta dello Sport: “Il Torino gioca ma non punge”

Il Torino perde 1-0 con il Lecce al Via del Mare: decisivo nel match in terra salentina l'eurogol di Ramadani. "Il Toro nel primo tempo ha le occasioni migliori, ma nella ripresa viene piegato subito e da quel momento non reagisce. Le motivazioni contano più della rilassatezza dei granata, che hanno vinto soltanto una gara nelle ultime otto" si legge tra le pagine del quotidiano. "Abbiamo buttato via una seconda parte di stagione importante. Adesso dobbiamo pensare a dare il massimo nell’ultima giornata in casa contro la Roma" ha detto Vanoli a fine partita.