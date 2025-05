Gazzetta dello Sport: “Il Toro dei giovani”

E' il Torino dei giovani quello che si sta vedendo in questo finale di campionato: Dembelè, Perciun, Cacciamani che insieme a Gineitis e Njie sono i ragazzi del vivaio diretto da Ruggero Ludergnani che stanno illuminando il percorso del Toro in questa ultima parte del campionato. "Mi ha fatto molto piacere il debutto in Serie A di Cacciamani e sono molto felice per le prestazioni di tutti gli altri ragazzi. Io ho lavorato con i giovani, sono attento al settore giovanile. Questi ragazzi si meritano quello che stanno avendo, ma adesso devono tenere sempre i piedi per terra. E’ bello che loro capiscano come si lavora tra i grandi, e avvicinarsi alla prima squadra deve essere un sogno, un desiderio" ha detto Vanoli nel post partita.