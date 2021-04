Gazzetta dello Sport: “Il Toro ha lo specialista”

Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

"Era il 19 marzo 2016 - scrive La Gazzetta dello Sport -, Sanabria aveva traslocato a Gijòn dopo quell’innamoramento giovanile mai divenuto amore con la Roma. Quel pomeriggio lo Sporting affrontava in casa l’Atletico Madrid, al 79’ il talento dell’allora promettente ragazzino sbocciò su un calcio di punizione che consentì al Gijòn di pareggiare il vantaggio di Griezmann". Da allora ha punito tutte le squadre più nobili dei campionati nei quali ha giocato, la nostra Serie A e la Liga in Spagna. Tutte o quasi, perché all’appello manca proprio la Roma, guarda caso il primo club che nel gennaio 2014 lo portò in Italia e che il Torino affronterà questo pomeriggio alle 18.