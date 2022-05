Gazzetta dello Sport: “Il Toro nel futuro: ecco i 4 aspetti chiave”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La prima stagione del Torino con Juric alla guida si è conclusa con i granata che hanno conquistato 50 punti: la Rosea analizza i 4 aspetti chiave da cui la squadra dovrà ripartire la prossima stagione. Il primo punto da cui il Toro dovrà ripartire è dallo spirito messo in campo in questo campionato: Juric ha portato "una nuova mentalità, aggressiva e tenace contro tutti, e di un furore che appartiene alla storia del club". Il secondo punto è l'identità che la squadra ha costruito: "i granata hanno giocato un campionato sempre a viso aperto, accettando il confronto con tutti, attraverso una filosofia e una vocazione moderna ed europea". Il terzo punto è quello del patrimonio tecnico: giocatori come Djidji, Rodriguez, Vojvoda, Lukic e Sanabria sono la base da cui partire la prossima stagione. Infine ci sono i giovani come Buongiorno, Singo e Ricci in crescita che già in questa stagione hanno gettato le basi in vista del prossimo anno.