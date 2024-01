Gazzetta dello Sport: “Ilic e Ricci, la coppia Toro”

Ilic e Ricci stanno crescendo e con Linetty Ivan Juric sembra abbia trovato il giusto equilibrio in mezzo al campo: "Il serbo si è completamente ristabilito dai problemi muscolari che lo avevano tenuto fuori dalla trasferta in Sardegna. Ergo domenica contro la Salernitana ritroverà la sua abituale collocazione in cabina di regia, formando il tandem mediano con Linetty, come si diceva: almeno inizialmente è la coppia favorita di questa vigilia. Ilic sta dando un contributo importante alla causa granata" scrive il quotidiano.