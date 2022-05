Gazzetta dello Sport: “Izzo, dai margini al riprendersi la fiducia”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Dalla partita contro il Napoli, dopo quel quasi gol vietato a Insigne, Armando Izzo è pronto a riprendersi la fiducia di tifosi e allenatore: "Al momento del cambio con Djidji - scrive la Gazzetta dello Sport - la gente del Toro ha voluto regalare al difensore nato a Napoli un attestato di stima e di affetto. Armando ha atteso qualche secondo prima di rispondere, quasi volesse sincerarsi che quel tributo fosse proprio tutto per lui: testa alta, sguardo fiero come un gladiatore che esce vincitore dall’arena, ha poi risposto al popolo". Il difensore ha dimostrato di essere tornato in campo, con la voglia di riprendersi tutto, già dalla partita contro l'Inter, ma dopo l'ultima partita contro i partenopei, nel post partita si è preso i complimenti anche del tecnico granata: "Izzo ha certe caratteristiche - dichiara Juric - che vanno bene per il mio giocoealtre che vannomeno bene. Quando ho avuto bisogno di lui ha risposto da vero professionista, facendosi trovare pronto. Sono molto contento di questa serietà, di questo atteggiamento. E gliene va dato merito".