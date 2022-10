Gazzetta dello Sport: “Juric alla carica: serve un Toro furioso”

Dopo la sconfitta nel Derby, i ragazzi di Juric questa sera saranno impegnati in Coppa Italia con il Cittadella di Gorini. Contro la squadra militante in Serie B, il tecnico granata dovrà vedere una reazione dei suoi giocatori: "In Coppa dobbiamo passare il turno", hanno detto Juric e Milinkovic-Savic. Ieri inoltre il presidente Cairo è intervenuto ai microfoni di Sky e ha parlato della sconfitta nel Derby: "E’ stato un derby da zero a zero e non mi pare che la Juve abbia creato così tanto più di noi. Abbiamo avuto delle occasioni importanti con Vlasic, Lazaro e Miranchuk. Era una partita da pareggio. Consideriamo anche l’assenza di Sanabria, che è uno funzionale per il nostro gioco in attacco, e Pellegri che non era al meglio. Così Juric è stato costretto a giocare con i tre trequartisti".