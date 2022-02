Gazzetta dello Sport: “Juric consolida la filosofia Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Belotti dal primo minuto? Ha fatto una buona settimana, al pari degli altri, e quindi la possibilità c’è" ha subito esordito Ivan Juric nella conferenza stampa di ieri. Il Torino questa sera alle 20.45 andrà all'Allianz Stadium per sfidare la Juventus di Allegri: "Cosa percepisco attorno alla squadra? Nel calcio è sempre un po’ tutto esagerato, ma è bello anche per questo. Dopo il Sassuolo pure io avevo delle

sensazioni di un certo tipo, ma la squadra ha giocato meno bene nelle gare successive. Va accettato. Bisogna analizzare meno il lavoro partita per partita, magari farlo ogni sei mesi, per avere una visione più globale. Comunque questo è un momento in cui dobbiamo dare un

segnale positivo, non per ritrovare l’entusiasmo perché lo abbiamo, ma per noi stessi. Quindi, puntiamo a fare un grande match".

Spazio poi alle parole di Claudio Sala che carica il Torino: "Per il Toro potrebbe essere il derby della grande occasione. Mai come quest’anno le distanze si sono accorciate, c’è la possibilità di competere. Il rientro di un simbolo come Belotti è fondamentale. Dopo un percorso di crescita così interessante, nonostante i due inciampi che in un anno si mettono in conto, può essere il derby della svolta".

