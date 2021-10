Gazzetta dello Sport: “Juric dà la carica, Torino a caccia della svolta”

Notizie, aggiornamenti e approfondimenti sul Torino nei principali quotidiani in edicola

"Dopo la svolta del gioco, si augura di aggiungere la spinta dei risultati" scrive La Gazzetta dello Sport riferendosi alle parole di Ivan Juric alla vigilia di Torino-Sampdoria. Una partita che lo stesso tecnico ha definito come non semplice e per questo da non sottovalutare se si vuole iniziare a raccogliere i frutti di quanto seminato nel gioco. E una vittoria darà anche più credibilità al lavoro del tecnico, che nel frattempo arriva alla sfida con qualche dubbio da sciogliere. In difesa potrebbe essere confermato Buongiorno, in attacco Sanabria è in pole rispetto a Belotti.