Gazzetta dello Sport: “Juric dà la scossa al Gallo: “Gioca solo se lo merita”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Ieri, nella conferenza stampa di presentazione al match in programma oggi del Torino contro l'Udinese, il tecnico granata Ivan Juric ha stuzzicato il capitano Andrea Belotti: "Gallo ha bisogno di ritrovare la continuità del lavoro, di fare le settimane e di allenarsi forte. Perché negli anni passati non è stato così, magari lavorava solo al venerdì perché aveva dolore al ginocchio. E questo poi lo paghi perché la condizione se ne va, perdi la forza, perdi l’abitudine a lavorare bene. Il mio auspicio, il mio desiderio, è che ritrovi quella condizione degli anni passati perché quando lui alza il suo livello, si alza il livello della squadra, come ha dimostrato quando è entrato contro la Samp. Ma indubbiamente a La Spezia ha fatto una brutta partita, ma molto brutta. E bisogna ragionare bene sulle cose... Se merita gioca, se non merita non gioca". Proprio il match di stasera con l'Udinese potrebbe essere la grande chance di Belotti per far ricredere Juric, considerate le condizioni di Sanabria che è tornato acciaccato dagli impegni con il suo Paraguay: "Sanabria si è allenato a parte per un problema alla schiena che si ripercuote sulla gamba, però non ha più dolore". Vediamo su quale dei due attaccanti punterà Juric questa stasera nel match contro i friulani.