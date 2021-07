Gazzetta dello Sport: “Juric guarda ai giovani, sei sotto osservazione”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino FC

Ivan Juric guarda ai giovani del Torino e potrebbe puntare ancora su di loro in futuro, si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Alessandro Buongiorno può essere eletto a capitano della squadra dei giovani granata in rampa di lancio. In Val Gardena lui, Gemello, Kone, Millico, Rauti e Warming sono finiti sotto l’occhio di Juric".

Sulla rosa poi si legge: "Di certo non è una questione di età: la carta d’identità dei suoi calciatori Juric non la guarda nemmeno. Con lui c’è la meritocrazia al potere: il principio da cui tutto nasce è di una semplicità assoluta, gioca chi lo merita. Che sia ventenne o esperto non fa nessuna differenza. Ci sarebbe una lunga giurisprudenza da ripescare dal suo biennio veronese a confermare la tesi, ma basterebbe riprendere solo la formazione del suo ultimo Verona. Quello di Napoli nel quale, tra i pali, c’era un portiere classe Duemila, Pandur, in regia un centrocampista 2001, quell’Ivan Ilic che adesso è al centro di un duello di mercato tra Verona e Torino. La storia potrebbe ripetersi".