Gazzetta dello Sport: “La settimana speciale di Buongiorno: dal gol a Superga”

Tante le emozioni di questa settimana per Alessandro Buongiorno: il difensore classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Torino ha prima segnato il primo gol in Serie A con la Samp e poi letto i nomi degli Invincibili a Superga. Proprio il 4 maggio sono arrivati i complimenti di Urbano Cairo a Buongiorno: E' un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista. Gioca bene al calcio, è serissimo, si è pure laureato e si impegna nella sua vita oltre lo sport". La Rosea parla anche della possibilità del rinnovo di contratto per il difensore: "Alle porte ci sarebbe il nuovo prolungamento di un contratto che dovrebbe allungare l’attuale scadenza oltre il 2025. I contratti sono fatti per essere rinnovati, in