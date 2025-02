Gazzetta dello Sport: “L’applauso di Vanoli”

L'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti affrontati ha posto il focus sulla conferenza stampa tenuta alla vigilia di Torino-Genoa da Paolo Vanoli . A seguire le parole del quotidiano: "L'applauso di Paolo Vanoli alla società è in un menu di parole servite con cura, con attenzione, alle volte anche con impeto, all’ora di pranzo. Ieri, sala conferenza dello stadio Olimpico Grande Torino: verso mezzogiorno c’è il rituale appuntamento con i cronisti della vigilia (stasera a Torino arriva il Genoa), ma stavolta l’occasione è ghiotta per tracciare bilanci nell’aria, firmare riflessioni, disegnare prospettive per la prima volta a mercato chiuso. Paolo Vanoli non è un tipo che «regala» complimenti a società, dirigenze, proprietà"...