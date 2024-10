Gazzetta dello Sport: “Lazaro la garanzia”

L’edizione odierna del quotidiano esalta l’inizio di stagione di Valentino Lazaro. L’esterno austriaco ha dimostrato di essere una risorsa sia per la fascia sinistra che per quella destra: “Delle nove partite disputate dal Torino in questa stagione, l’austriaco non ne ha saltata neanche una. Ed è sempre partito fra i titolari, mettendo insieme complessivamente 735 minuti, più di chiunque altro” si legge tra le pagine del quotidiano.