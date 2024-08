Gazzetta dello Sport: “Lazaro: “Toro casa mia””

L'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport tra i vari temi trattati ha riportato le parole di Valentino Lazaro, esterno granata. "Amo l’Italia e Torino. Non ha avuto periodi facili dopo l’Inter, ho giocato per buoni club, ma era sem- pre un prestito. Non puoi mai sentirti veramente co- me a casa, ben accolto. Questo è il mio terzo anno al Toro, ci sto molto bene e penso che con questo staff tecnico, con la loro serietà, possiamo davvero fare un passo avanti. Perché voglio tornare in Europa"