Gazzetta dello Sport: “Lazaro verso il riscatto, nel Toro pedina fondamentale”

Valentino Lazaro si sta facendo sempre più strada nel cuore dei tifosi e soprattutto in quello di Ivan Juric, e per questo la società sta già iniziando a pensare di riscattarlo dall'Inter: "Tecnica, dribbling, corsa, cross con un tasso di precisione che da tempo non si vedevano al Filadelfia. Juric se ne è innamorato e per lui ha ribaltato le gerarchie storiche, promuovendolo in pochissimo tempo a titolare. Il club ne sta osservando la rinascita con soddisfazione: il pensierino di riscattarlo dall’Inter a fine stagione c’è", scrive LaGazzetta dello Sport. E anche a lui si deve in parte la crescita di questo Toro, da fisico a tecnico: "C’è tanto di suo se i granata sono andati alla pausa con il merito di essere la seconda squadra del campionato per numeri di cross riusciti (il 26% alle spalle del Sassuolo, 29%): 27 dei 60 traversoni riusciti sono partiti dai piedi di Lazaro. Il migliore di tutti tra le frecce del Torino". Ecco perché il riscatto potrebbe essere l'unica soluzione possibile per Lazaro: "Il diritto di riscatto fissato in estate con l’Inter è a 4 milioni. Il club è soddisfatto, in primavera potrebbero esserci le condizioni: lui si trascina un ricco ingaggio stipulato con l’Inter, ma sarà un tema da affrontare più in là e sul quale potrebbero nascere i presupposti per trovare un nuovo accordo".