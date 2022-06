Gazzetta dello Sport: “Lukic protagonista anche con la Serbia”

La Serbia continua il suo percorso in Nations League, e punta al Mondiale, e può contare sul contributo di Sasa Lukic: "Lukic ha disputato una stagione ampiamente positiva che gli è servita - scrive la Gazzetta dello Sport - a scalare le gerarchie interne. Ormai lo si può considerare una presenza fissa nel gruppo che Stojkovic sta plasmando per il Qatar: il fatto che fosse tra i titolari nella gara col Portogallo decisiva per centrare il Mondiale la dice lunga al riguardo. Eppure il giocatore granata nel salutare club e staff ha confidato che conta tantissimo nella prima parte del nuovo campionato per rafforzare la sua posizione in nazionale". Nel Torino, infatti, la sua posizione sembra essere consolidata agli occhi di Juric, e il 10 granata ha ribadito di voler rimanere sotto la Mole: "Lukic si è rivelato un autentico jolly, utilissimo per il modo di intendere il calcio del tecnico. [...] Lukic ha regalato al Toro un rendimento superiore alla media del suo ruolo di centrocampista".