Gazzetta dello Sport: “Maripan, il cileno ha ricevuto il premio Pallone Granata”

"«Cerco di essere un leader positivo che dà sempre il giusto esempio». Un riconoscimento all’impegno, alla leadership, alla capacità di incarnare lo spirito di un club. Ieri Guillermo Maripan ha ricevuto il “Pallone Granata”, il riconoscimento che alla fine di ogni stagione premia un giocatore della prima squadra e uno delle giovanili di Torino - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - L’evento, organizzato dall’associazione Ex Calciatori Granata, si è tenuto presso l’edificio della Cavallerizza al Castello Reale di Moncalieri. Per il club erano presenti anche il tecnico Paolo Vanoli, il direttore operativo Alberto Barile, il team manager Alessandro Andreini, il collaboratore dell’area tecnica Emiliano Moretti e Senan Mullen, il ventenne difensore irlandese scelto tra i Primavera granata e insignito del premio “Avvocato Sergio Cozzolino”, dedicato all’uomo che fu l’anima del vivaio granata tra il 1957 e il 1993". E in conclusione: " Tanti i grandi ex che hanno partecipato alla serata, da Claudio Sala a Renato Zaccarelli, da Luciano Castellini a Claudio Onofri, da Silvano Benedetti ad Antonino Asta e Beppe Dossena. Uno dei perché sia stato scelto Maripan lo ha spiegato Serino Rampanti, anima dell’associazione: «È stato fondamentale per tenere su la linea difensiva, anche nei momenti meno facili»".