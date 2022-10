Gazzetta dello Sport: “Milan annientato: il Toro sempre all’attacco”

"Al Milan di Pioli è mancato tutto ciò che lo ha fatto grande", scrive la Gazzetta dello Sport : ed è così che il Torino di Ivan Juric si è imposto sui rossoneri, portando poi a casa quel 2-1 che gli ha permesso di conquistare 3 punti importanti per la classifica. I granata, infatti, non hanno rinunciato al gioco e anche sul 2-0 hanno continuato a mettere in difficoltà i rossoneri, che ad inizio gara si sono mangiati due gol con Leao. "Miranchuk, Vlasic e Pellegri animano il primo pressing, fisico e voglioso; le altre due linee vengono dietro, strette e ben sincronizzate. Il Milan

non riesce mai a ripartire. [...] Nessuno ci mette l’anima che ci mette il Toro per portare a casa ciò che si è meritato. Giusto così. Il Toro, che negli ultimi 5 incroci con i rossoneri ne aveva persi 4 senza segnare un gol, si riempie le tasche, dà seguito alla vittoria di Udine e ora sa che rotta tenere, dopo la tempesta". Anche il presidente Urbano Cairo si è dichiarato soddisfatto a fine partita, uscendo dallo stadio in piena allegria. Si è vista una squadra che continua sempre più a crescere e a diventare consapevole di ciò che sono le sue qualità e capacità. "Il popolo granata, però, ha piena libertà di sognare una scalata in classifica. Bissando il 2-1 di Udine, questo successo seppellisce l’amarezza del derby e il proseguimento fino alla lunga sosta si fa interessante perché Bologna e Sampdoria possono dare un’altra bella spinta alla risalita".