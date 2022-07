Gazzetta dello Sport: “Oggi la prova degli 11 di Juric: Zima e Lukic alla guida”

L'amichevole di oggi, mercoledì 27 luglio, contro l'Apollon Limassol darà l'opportunità al tecnico granata Ivan Juric di poter continuare a provare quella che potrebbe poi essere la formazione titolare della prossima stagione, al via il 6 agosto con il primo turno di Coppa Italia: in porta non ci sono dubbi, Berisha sarò il portiere titolare, ricoprendo così il posto che è riuscito a conquistarsi a metà della scorsa stagione. In difesa, con la cessione di Bremer, il tecnico croato sta lavorando molto su David Zima: "Zima è uno dei progetti più interessanti: si lavora per trasformarlo nel perno centrale della difesa. Le prime apparizioni sono state incoraggianti, positiva la prova contro i turchi quando ha vinto il duello con Cornelius. Non chiamatelo esperimento, però: Zima ha i tempi e il fisico per intraprendere questo percorso", scrive la Gazzetta dello Sport. E a centrocampo, per il quale il ds Vagnati sta ancora lavorando sul mercato, Lukic ne è il responsabile, da capitano qual è: "In appena tre amichevoli ha fatto già un po’ di tutto, dal trequartista al falso nove, oggi per la seconda volta di fila dovrebbe tornare da mediano a due con accanto Ricci. Lukic è un accento in più sul Toro: da quest’anno è il capitano, è il faro assoluto". Scelta di metterlo capitano appoggiata anche da Urbano Cairo, che intanto ha esposto il suo punto di vista sulla situazione finanziaria del calciomercato e del calcio in generale, che sta andando nella direzione sbagliata.