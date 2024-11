Gazzetta dello Sport: “Pedersen e Lazaro: il piano-rilancio passa dalle fasce”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Fiorentina non hanno demeritato, anzi. Marcus Pedersen a destra e Valentino Lazaro (quando è entrato) a sinistra hanno fatto un bel lavoro. Il norvegese ha anche sfiorato il gol, prendendo un palo clamoroso, l’austriaco nel momento in cui ha preso il posto di uno spento Borna Sosa ha cambiato in meglio la fascia mancina" si legge tra le pagine del quotidiano.