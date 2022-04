Gazzetta dello Sport: “Pellegri e Sanabria pronti per non rimpiangere Belotti”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Con Belotti fermo ai box per infortunio, contro lo Spezia Juric dovrebbe puntare su Pellegri dal primo minuto, con Sanabria che ha recuperato dall'infortunio ed è pronto a subentrare come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Pellegri-Sanabria: la doppia via di Juric verso il gol. Dopo il primo sigillo di questa stagione in maglia granata (alla Lazio), l’attaccante arrivato a febbraio corre adesso verso la prima partita da titolare. Sono i suoi giorni, è il momento del giovane Pietro, evidentemente. All’Olimpico della Capitale aveva rimpiazzato nell’intervallo capitan Belotti (infortunato) colpendo di testa per il vantaggio granata, svanito poi nel recupero per colpa del solito Immobile. Domani contro lo Spezia, nell’Olimpico granata, Pellegri dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Sia perché sta bene ed è galvanizzato, sia perché Tonny Sanabria, fermo da metà marzo, non può essere al meglio. Ma il ballottaggio è reale: infatti Juric li ha provati entrambi".