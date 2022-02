Gazzetta dello Sport: “Pellegri, Ricci e Seck per una visione del futuro”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Un buon inizio per il girone di ritorno, e una buona sessione di mercato: con l'arrivo del quarto e ultimo acquisto granata, Demba Seck, il Torino ha chiuso con il botto il mese di gennaio. "L’innesto di Seck - scrive la Gazzetta dello Sport - mette il fiocco a un mercato importante, mirato e con il marchio della qualità frutto di nuovi investimenti realizzati dal presidente Urbano Cairo. Proiettati verso una campagna di ringiovanimento che prosegue dall’estate, e testimoniata dalle partenze di Rincon (alla Sampdoria), Baselli (al Cagliari)e Verdi (alla Salernitana). Non che il Toro avesse bisogno di rinforzare un organico già ricco nelle opzioni in tutti i ruoli, ma la proprietà ha voluto lanciare un ulteriore segnale nel segno di una programmazione che guarda sì al presente ma che si è già lanciata nel futuro". Futuro non solo granata, ma anche in vista della Nazionale di Mancini.