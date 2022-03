Gazzetta dello Sport: “Praet, chiesto al Leicester il rinnovo del prestito”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Il Toro vota convintamente la fiducia al Praet-bis" scrive la Gazzetta dello Sport quest'oggi tra le sue pagine che poi continua: "Il Torino ha richiesto al Leicester il rinnovo del prestito del trequartista belga per un’altra stagione. Il futuro potrà essere ancora granata: sussurri made in England iniziano a testimoniare che sia uno scenario concreto". Praet prima dell'infortunio che lo ha costretto a terminare a febbraio la stagione era tra gli imprescindibili di Ivan Juric: l’undici febbraio infatti, durante la rifinitura, a poche ore dalla sfida di campionato del giorno dopo in casa contro il Venezia, il granata si è fratturato il quinto metatarso del piede destro. "Oggi, mentre Dennis è alle prese con la riabilitazione post intervento, il Torino ha deciso di anticipare i tempi senza attendere la fine della stagione. Il direttore tecnico, Davide Vagnati, ne ha richiesto il rinnovo del prestito al Leicester, società che ne detiene la proprietà del cartellino, per un’altra stagione" scrive tra le sue colonne la Rosea.