La Gazzetta dello Sport: “Recupero lampo di Pobega, Juric al sicuro”

"L'ultima magia è un'antologia di sensazioni, di tenacia e coraggio. Dentro c' anche un pizzico di cuore. Perché a uno come lui sono bastati tre giorni per dimenticare i fastidi agli adduttori di Cagliari" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna in riferimento a Tommaso Pobega. Un sospiro di sollievo per Juric, che scongiura una possibile emergenza a centrocampo considerando che Rolando Mandragora è rientrato in gruppo ma non ha ancora i 90' nelle gambe. "La storia del girone d'andata racconta come Tommaso sia diventato uno dei pochi uomini davvero insostituibili".