Gazzetta dello Sport: “Ricarica Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo la sconfitta con il Cagliari, Ivan Juric deve ritrovare il suo Torino. Il tecnico granata si aspetta risposte dai calciatori: il suo pensiero è arrivato dritto alla squadra a caldo dopo il match coi rossoblu, replicato in conferenza: "Più umiltà e basta cali di concentrazioni". La squadra ora deve ritrovare la propria identità in questi cinque giorni prima del match con il Bologna di Mihajlovic: "il tecnico granata ne ha parlato al Filadelfia ed è convinto che esiste una base di lavoro solida costruita in questi mesi da cui rilanciarsi" scrive il quotidiano.