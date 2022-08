Gazzetta dello Sport: “Ricci, Buongiorno e i ragazzi del Toro. In campo il futuro”

La Gazzetta dello Sport guarda ai giovani del Torino che si stanno mettendo in mostra in queste settimane. Si legge: "Ruoli delicati, ma i ragazzi non si spaventano. Ed escono fra i complimenti. Sabato, nella partita contro la Lazio, Ivan Juric ha messo a comandare la sua difesa Alessandro Buongiorno, nato nel 1999, al Torino da quando era bambino. E ha consegnato le chiavi del centrocampo a Samuele Ricci, classe 2001. Entrambi hanno confermato una crescita costante, testimoniata anche dal livello dell’avversario e dei loro confronti diretti".