Gazzetta dello Sport: “Ricci-Casadei: mediana di idee e fisicità”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra le varie notizie trattate riguardanti il Torino ha posto il focus sul centrocampo granata . A seguire le parole del quotidiano: "Vanoli ci starà pensando da giorni. Sabato contro il Milan avrà a disposizione sia Sa- muele Ricci, sia Cesare Casadei. Il capitano ha smaltito il turno di squalifica e può tornare al suo posto, in mediana, a cucire il gioco granata. Tra incursioni, spizzate e tanta fisicità, l’ex Chelsea — arrivato durante il mercato di gennaio — ha già dimostrato di valere molto, al di là dell’ingenuità che ha portato al calcio di rigore per i rossoblù. Due ragazzi in orbita azzurra che sembrano fatti apposta per giocare uno a fianco all’altro nella sala macchine granata".