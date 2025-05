Gazzetta dello Sport: “Ricci formato azzurro”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra le varie notizie trattate ha posto il focus su Samuele Ricci. A seguire le parole del quotidiano: "Sta per arrivare l’ultimo ballo, e il pianista granata prepara il concerto di chiusura. Pianista autodidatta per passione, la musica nel sangue (ha studiato anche la chitarra), e per certi aspetti anche per vocazione: Samuele Ricci è colui deputato, sin da quando era praticamente un bambino, a dettare i tempi di giocate, ritmo e partita".