Gazzetta dello Sport: “Rincon, un’estate tra Toro, Covid e voglia di stupire Juric”

Il focus giornaliero sul Torino della Gazzetta dello Sport è dedicato a Tomas Rincon. El General ha vissuto un'estate difficile, dato che è stato bloccato per due settimane dal Covid e non ha potuto partecpare alla Copa America con il suo Venezuela di cui è Capitano. Solo il 28 giugno è riuscito a tornare in Itaia, dove ha svolto le visite mediche di rito e poi è partito alla volta della Sardegna, dove passerà gli ultimi giorni di vacanza. Juric lo ha esonerato dalla prima settimana di ritiro, ma nonostante ciò Rincon vuole raggiungere i compagni il prima possibile, anche prima del giorno della convocazione effettiva del tecnico. Si legge: "Ivan Juric lo ha esentato dal raduno di martedì al Filadelfia ma il nostro Rincon-Stakanov ha già informato qualche compagno di squadra che intende aggregarsi al gruppo entro venerdì o al massimo sabato: insomma, una settimana per tirare il fiato dopo questo giugno da pazzi gli basta e avanza! Un comportamento che ha colpito l’universo granata: lo stesso Juric (erano insieme al Genoa) si aspettava di vederlo in campo direttamente in Alto Adige dove il 13 verrà raggiunto il ritiro di Santa Cristina. Rincon avrebbe potuto riposarsi per quasi due settimane. Invece ha prevalso la voglia di conquistare subito quel posto da titolare che per l’allenatore croato oggi non è in discussione: Rincon-Mandragora, la mediana è tutta loro".