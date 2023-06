Gazzetta dello Sport: “Samuele Ricci verso un futuro azzurro: Mancini lo segue”

"Può fare il regista, può giocare vertice basso, mezzala e pure mediano in un centrocampo a due. Ha gamba, tecnica e lettura del gioco. È un elemento intelligente, uno di quei giocatori che un allenatore apprezza, appunto, per la capacità di saper interpretare vari ruoli", queste le parole che il tecnico della Nazionale italiana Under 21, Paolo Nicolato, ha rivolto verso il centrocampista del Toro Samuele Ricci. Già esordito con la nazionale maggiore di Roberto Mancini, il futuro di Ricci sembra già essere comunque scritto: "Ricci entrerà stabilmente nel giro della nazionale maggiore dove Roberto Mancini è impegnato a ricostruire un gruppo forte e ambizioso", scrive la Gazzetta dello Sport. Con il Toro si è migliorato, e con la Nazionale potrebbe raggiungere un altro traguardo per la sua carriera.