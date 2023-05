Gazzetta dello Sport: “Sanabria, 8 gol nel 2023: al Toro per dare continuità”

Tonny Sanabria ha raggiunto quota 10 per la prima volta in Serie A, e lo ha fatto con la maglia del Toro, contro l'Atalanta: "Nel 2023 ha avviato una scalata che lo ha portato, sabato, a tagliare il traguardo dei 10 gol in Serie A. Da tempo era l’obiettivo in cima alle sue aspettative. Adesso può vestire i panni dell’attaccante da doppia cifra. È la

prima volta da quando gioca in Italia", scrive la Gazzetta dello Sport. Non solo gol - 8 nel 2023 - ma anche continuità e regolarità sono le caratteristiche dell'attaccante paraguaiano: "Spicca, innanzitutto, una interessante regolarità trovata sotto porta per questo attaccante che di professione non ha mai fatto la prima punta intesa alla maniera tradizionale. Ma che - da sempre - colpisce per la classe delle giocate". In questo modo, il giocatore si sta guadagnando l'affetto e la fiducia dei tifosi. Nel frattempo, giovedì 4 maggio - anniversario della scomparsa del Grande Torino - il Torino svolgerà a porte aperte un allenamento al Filadelfia.