Gazzetta dello Sport: “Singo, solo Toro”

Una delle certezze per la prossima stagione del Torino è Wilfried Singo. L'esterno destro granata si è infortunato nel finale di campionato ed è stato costretto a saltare gli impegni con la Costa D'Avorio per le prime due partite del girone di qualificazione alla fase finale della Coppa d’Africa. In questa stagione Singo tra i giocatori di fascia (Vojvoda, Ansaldi, Ola Aina) è stato il più utilizzato da Juric collezionando 32 presenze: dopo l'operazione agli adduttori del 10 maggio ora l'esterno è pronto per essere protagonista nella nuova stagione