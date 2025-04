Gazzetta dello Sport, Sorrentino: “Vanoli in panchina mi ricorda Mazzone”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti trattati ha intervistato anche Stefano Sorrentino . A seguire le parole dell'ex-portiere: "Quando vedo Vanoli fare tutto quel casino davanti alla panchina, mi ricorda Carletto Mazzone nel famoso Brescia-Atalanta. Vanoli si è dimostrato una da Toro, non solo per il suo modo di essere ma per le idee che ha portato e per il lavoro complesso. A Verona siamo stati vicini di casa. Sta facendo un grande lavoro e, essendo al primo anno in una grande società come il Toro, sono straconvinto che non vuole accontentarsi..."