La Gazzetta dello Sport: “Tameze, supereroe da Toro“

Adrien Tameze è il jolly di questo Torino: “È l’uomo con il rendimento più elevato della prima parte della stagione. Intorno a lui Ha portato i suoi valori non solo in campo, anche dentro lo spogliatoio. È diventato uno degli alleati più importanti di Juric quando c’è stato bisogno di dare una mano nella gestione di alcune dinamiche nel gruppo. Perché Adrien è un leone in campo così come è gentile nella vita di tutti i giorni, il suo carattere lo rende, naturalmente, un uomo-spogliatoio” scrive il quotidiano.