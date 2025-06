Gazzetta dello Sport: “Torino, è scudetto! Cairo: “Abbiamo ottime basi””

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sullo scudetto conquistato dall'Under18. A seguire le parole del quotidiano: "Il Toro Under 18 è campione d ’Italia. Dolcissima è la notte di Latina per i granata oggi guidati in panchina da Michele Vegliato, ma fino a marzo allenati da Christian Fioratti, poi promosso in Primavera, presente ieri sera in tribuna. Il Toro scrive per la prima volta il proprio nome sull’albo d’oro del campionato Under18 professionisti e fa festa grazie alla perla di Ferraris e al colpo di testa di Spadoni al termine di una finale bellissima, rimasta aperta fino all ’ultimo secondo del secondo tempo supplementare. Il presidente del Torino Urbano Cairo festeggia: «Felice di questa bella vittoria del campionato Under 18 costruita partita per partita..."