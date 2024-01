Gazzetta dello Sport: “Torino-Napoli, attacco a tutta forza”

Oggi alle 15 il Torino di Juric ospiterà tra le mura amiche il Napoli di Mazzarri. L'ex Duvan Zapata quando incontra le sue ex squadre si scatena: "Quattro centri ottenuti davanti al popolo granata, in uno stadio dove il Toro ha conquistato sedici dei suoi ventiquattro punti ed

è in serie positiva da quattro partite, con tre successi e un pareggio. Quattro è pure il numero di reti che Duvan ha segnato da ex al club partenopeo che lo portò in Italia dieci stagioni fa. In generale, calcolando pure gli assist, contro le sue ex squadre la punta sudamericana si è spesso comportata ottimamente. In passato aveva lasciato il segno pure contro Sampdoria e Udinese e a inizio dicembre, con la maglia granata, ha firmato la doppietta che ha affossato l’Atalanta, sconfitta 3-0 all’Olimpico" scrive il quotidiano.