Gazzetta dello Sport: “Torino Under 18, potenziale offensivo pregiatissimo”

"Il volto più popolare della nuova gioventù granata è Alessio Cacciamani. È la stella della leva 2007 torinista, brilla con le sue due belle presenze in Serie A. Negli ultimi anni dal settore giovanile hanno preso l’ascensore verso i grandi talenti come Njie, Dembélé, Savva, Gineitis, Perciun, solo per citarne alcuni, ora sta arrivando l’ondata dei neocampioni d’Italia Under 18 - esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - C’è futuro, e che futuro, sul pianeta Toro, in festa per lo scudetto vinto, giovedì a Latina, dai suoi diciottenni d’oro. Nidiata ricca di talento e con un potenziale offensivo pregiatissimo, capace di tagliare in stagione la quota dei cento gol segnati, 97 in campionato più i tre dei playoff". E in conclusione: "In attacco tanti profili di prospettiva. Ne scegliamo tre. Si parte da Alessio Cacciamani, il gioiello più puro della leva 2007. A livello giovanile gioca ala d’attacco sulla sinistra e sfrutta la prepotenza fisica e atletica abbinata a una grande tecnica. È un destro che gioca a sinistra: per alcuni diventerà un esterno a tutta fascia come lo abbiamo già visto in Serie A. Ha fiuto del gol e un dribbling folgorante, è nazionale Under 18. Poi c’è il capitano e capocannoniere Gioele Conte, uno che sotto porta è una sentenza: 17 gol in 33 presenze in campionato con l’U18, e uno in due partite con la Primavera (al debutto) sotto età. È stato uno degli attaccanti 2007 italiani più prolifici. Arthur Spadoni è il centravantone classico: tanti muscoli e felicità, e pure i gol (12 nell’annata). Quello da scudetto è il suo: in finale, è entrato all’inizio dei supplementari, in 7 minuti ha spedito il tricolore a Torino. Nato in Congo, è italiano: in granata è partito dai pulcini, oggi è un ariete pregiato. Di lui e di questa nuova gioventù torinista ne sentiremo parlare".