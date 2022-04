Gazzetta dello Sport: “Torino vicino all’impresa contro l’Atalanta”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Atalanta-Torino è stata la sfida delle sfide: per i bergamaschi, la vittoria avrebbe contato parecchio per un posto in zona Europa, considerando il soprasso che avrebbe potuto fare su Lazio e Fiorentina, ma il Torino non ha lasciato nulla al caso. Un 4-4, dunque, che vale molto di più per i granata che per i nerazzurri: come scrive la Gazzetta dello Sport, "il quinto risultato utile consecutivo, comunque, può diventare un’apertura di credito sul futuro. Il compito di Juric, per questo finale di stagione senza più paure o traguardi, è quello di far vedere al gruppo quanto il lavoro sulla crescita possa servire per la prossima annata". Gli 8 gol della partita hanno dimostrato che entrambe le squadre hanno avuto alti e bassi, concedendo più spazi agli avversari del dovuto: Djimsiti per la squadra di Gasperini si è rivelato il peggiore in campo al contrario di Muriel, mentre Dennis Prate per il gruppo di Juric - che a fine partita si dichiara soddisfatto della prestazione e di come i suoi hanno tenuto testa alla gara - si è rivelato il migliore.