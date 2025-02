Gazzetta dello Sport: “Toro, cambi d’oro”

Da Elmas a Gineitis, sono otto i gol arrivati fino a questo momento in campionato dalla panchina. Questo a testimonianza del fatto che Vanoli ha a disposizione giocatori in grado di incidere a gara in corso: "Il Toro segna, e con una certa frequenza, con i calciatori subentrati dalla panchina a partita in corso. Si può definire come l’effetto cambio, che in principio va raccontato attraverso i numeri: otto gol dalla panchina, il 27,5% del totale. Nelle prime ventisei giornate di campionato, i granata sono andati a bersaglio in tutto ventinove volte" si legge tra le pagine del quotidiano.